الأعرجي: العلاقة مع واشنطن شراكة طويلة الأمد

وقال الأعرجي خلال استقباله السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، بحسب بيان لمكتبه، إن "العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية هي شراكة طويلة الأمد ولا تقتصر فقط على الملف الأمني، بل في جميع المجالات"، مجدداً التأكيد على أن الجانبين اتفقا على أن يكون تأريخ 31/12/2021 هو آخر موعد لخروج القوات المقاتلة من العراق".بدوره أوضح السفير الأمريكي أن "المهمة ستنتقل إلى مهمة غير قتالية، وأن الولايات المتحدة سوف تواصل دعم القوات الأمنية العراقية، لضمان أنها قادرة على مواجهة أي تهديد".وأشار إلى أن "مؤتمر بغداد ترك انطباعا جيدا لدى الدول"، مهنئاً بـ"هذا الإنجاز ومخرجاته".