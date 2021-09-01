وزير الخارجيّة يُثمَّنُ مواقف النمسا الداعمة للعراق ويدعوها إلى إفتتاح سفارتها في بغداد

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
قمة بغداد
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
الأمم المتحدة تكشف حقيقة حركة نزوح من أفغانستان إلى باكستان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

وزير الخارجيّة يُثمَّنُ مواقف النمسا الداعمة للعراق ويدعوها إلى إفتتاح سفارتها في بغداد

سياسة

2021-09-01 | 02:16
وزير الخارجيّة يُثمَّنُ مواقف النمسا الداعمة للعراق ويدعوها إلى إفتتاح سفارتها في بغداد
153 مشاهدة

ثمَّنُ وزير الخارجيّة فؤاد حسين مواقف النمسا الداعمة للعراق، داعيا إلى إعادة إفتتاح سفارتها في بغداد.

وذكر المكتب الاعلامي لوزير الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين التقى وزير الخارجيَّة النمساويّ ألكساندر شالنبيرغ في العاصمة فيينا؛ لبحث سُبُل تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين البلدين الصديقين، كما استعرض الجانبان مُجمَل التطوُّرات في عُمُوم المنطقة، وضرورة تكثيف الحوار، والجُهُود، والتعاون؛ للقضاء على الإرهاب، وعودة الأمن، والاستقرار إلى المنطقة".

واضاف البيان، ان "الوزيرين ناقشا دور العراق الفاعل في تقريب وجهات النظر بين دول الجوار الإقليميّ لحلحلة بعض المشاكل ذات الاهتمام المُشترَك، والانتقال من مرحلة الخلافات إلى مرحلة التعاون الاقتصادي والشراكات وبما يخدم الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، وتطرقا إلى جُهُود الحكومة العراقيَّة ودبلوماسيتها الهادئة في عقد مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عُقد في 2021/8/28، والذي أكّد المُشاركون فيه على دعم العراق سياسياً، واقتصادياً، وأمنياً، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية".
وثمَّن الوزير النمساويّ "الدور المهم والريادي للدبلوماسيّة العراقيَّة في المنطقة وأهميّة إستمرارية هذا الدور للأمن والعمل المُشترَك في المنطقة".
وأكّد شالنبيرغ، أنّ "النمسا أيضا ضمن الاتحاد الأوروبي يدعمون بقوة هذا الدور".

فيما أكّد فؤاد حسين أنّ "سياسة العراق الخارجيَّة مبنية على التوازن في علاقاته مع محيطه الخارجي، واستطاع العراق تأسيس أرضية وأدوات الحوار، وتحولت بغداد إلى مركز للتواصل والتفاعل الإيجابي".

واشار حسين إلى، أن الحكومة تبذل كل الجُهُود لتطوير الاقتصاد وتعدد الموارد الماليّة من خلال تنشيط قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة".

وبحسب البيان، "بحث الجانبان أيضا إقامة الانتخابات العراقيَّة المقبلة بمُراقبة دوليّة وأوروبيّة، وضرورة التعاون وتبادل الخبرات في المجال الأمنيّ لمُواجهة خلايا تنظيم داعش الإرهابيّ في العراق، وتم التباحث حول ملف الهجرة والمهاجرين العراقيين وإجراءات الحكومة العراقيَّة بهذا الجانب.".
وأعرب حسين عن "حرص العراق على التعاون الثنائيّ بما يعود بالمنفعة على شعبي البلدين الصديقين، علاوة على تعزيز آلـيّات التنسيق، والتشاور السياسيّ حول القضايا الإقليميّة والدوليّة محلّ الاهتمام المُشترَك، واستئناف اجتماعات اللجنة العراقـيَّة-النمساويَّة المُشترَكة كإطار لتفعيل التعاون الثنائيّ بين بغداد وفيينا".
وثمَّن الوزير "مواقف النمسا الداعمة للعراق بمُختلِف المجالات ومنها: في إطار التحالف الدولي، والإنسانيّ، ومساهمتهم في إعادة إعمار المُدُن المُحرّرة"، داعياً إلى "إعادة افتتاح السفارة النمساويّة في بغداد".
من جانبه اعرب، وزير الخارجيَّة النمساويّ ألكساندر شالنبيرغ عن "تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائيَّة مع العراق، وتحقيق نقلة نوعيّة في التعاون بين البلدين، مُبدياً استعداد بلاده لدعم العراق في تحقيق الأمن والاستقرار وإعادة الاعمار".

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
02:26 | 2021-09-01 02:26
02:20 | 2021-09-01 02:20
02:16 | 2021-09-01 02:16
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
التربية تحدد موعد اعلان نتائج امتحانات الثالث المتوسط
20.24%
03:41 | 2021-08-31
التربية تحدد موعد اعلان نتائج امتحانات الثالث المتوسط
03:41 | 2021-08-31
بيان من مصرف الرافدين بشأن قروض السيارات
19.62%
03:55 | 2021-08-30
بيان من مصرف الرافدين بشأن قروض السيارات
03:55 | 2021-08-30
طقس الأيام الأربعة المقبلة وموعد انخفاض درجات الحرارة
15.89%
07:09 | 2021-08-30
طقس الأيام الأربعة المقبلة وموعد انخفاض درجات الحرارة
07:09 | 2021-08-30
الكاظمي يغرد بشأن &quot;التجنيد الالزامي&quot; و &quot;صندوق الأجيال&quot;
15.87%
13:47 | 2021-08-31
الكاظمي يغرد بشأن "التجنيد الالزامي" و "صندوق الأجيال"
13:47 | 2021-08-31
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون &quot;خدمة العلم&quot;
14.48%
11:06 | 2021-08-31
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون "خدمة العلم"
11:06 | 2021-08-31
السومرية تنشر نتائج امتحانات الثالث المتوسط لمديريات تربية الكرخ
13.91%
05:25 | 2021-08-31
السومرية تنشر نتائج امتحانات الثالث المتوسط لمديريات تربية الكرخ
05:25 | 2021-08-31
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.