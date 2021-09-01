السامرائي يعلق بشأن قانون "خدمة العلم": سندعم اقراره في البرلمان

وقال السامرائي في تغريدة عبر تويتر، إن "مشروع قانون التجنيد الالزامي خطوة وطنية موفقة من الحكومة ستكون لها انعكاساتها الايجابية على المؤسسة العسكرية ومدى استعداد الاجيال للدفاع عن الوطن".وتابع، "نحن بدورنا سندعم اقراره في البرلمان".وكان مجلس الوزراء، قد وافق خلال جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، على مشروع قانون خدمة العلم، الذي دققه مجلس شورى الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام المادتين (61/البند أولاً، و80/البند ثانياً) من الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظة الدائرة القانونية في الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء المثبتة بموجب مذكرتها ذات العدد (م د/ق/2/2/31/169 ل ق) المؤرخة في 8 نيسان 2021.