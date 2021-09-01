فرنسا تعد النهج الجديد للعراق "مثالا يحتذى به"

وقال مكتب الكاظمي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "التقى اليوم الأربعاء، السفير الفرنسي برونو أوبيرت، بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيراً للجمهورية الفرنسية لدى العراق، حيث أثنى الكاظمي على دور فرنسا الداعم للعراق، والسعي الثنائي نحو توطيد العلاقات والمصالح المشتركة بين البلدين الصديقين".وأشاد الكاظمي، "بالدور الذي اضطلع به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إنجاح مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عقد مؤخراً؛ وهو ما يؤكد قوة الشراكة وترابط المصالح بين العراق وفرنسا".من جانبه عبّر السفير الفرنسي، عن "عميق ثقته بدور الحكومة العراقية في إبراز النهج الجديد للعراق، الذي وصفه بأنّه مثال يُحتذى به من قبل دول المنطقة، على طريق تدعيم الأمن والاستقرار، والتعاون، والتنمية المستدامة بين الشعوب الصديقة".