الحلبوسي يؤكد لنظيره الاردني دعم البرلمان لمخرجات القمة الثلاثية والاتفاقيات الثنائية

وذكر بيان من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب ورد للسومرية نيوز، ان "مباحثات عُقدت في مقر مجلس النواب العراقي حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والدبلوماسية البرلمانية والتعاون والتنسيق المشترك بين البرلمانين".وبحسب البيان فقد رحب الحلبوسي بالوفد الزائر، مشيراً إلى "عمق العلاقات الأخوية بين البلدين"، مؤكداً "أهمية تمتين أواصر التعاون، للمُضي بخطىً عملية تنعكس على واقع الشعبين الشقيقين".وأضاف الحلبوسي أن "مجلس النواب يدعم مخرجات القمة الثلاثية والاتفاقيات الثنائية بين البلدين"، مشيراً إلى "ضرورة تسهيل إجراءات الاستثمار وحماية المستثمرين في كلا البلدين".كما ثمَّن رئيس مجلس النواب "دعم المملكة وجلالة الملك عبد الله الثاني للعراق في مواجهة التحديات، وتوطيد روابط العمل الثنائي، والتعاون في المجالات كافة".من جهته أكد رئيس مجلس النواب الأردني "أهميةَ تأسيس مرحلة جديدة وصياغة تعاون بين البرلمانين"، لافتا إلى أن "هذه الزيارة والزيارات المتتالية لجلالة الملك عبد الله الثاني هي للتأكيد الرسمي أن العراق والأردن يشكل كلٌّ منهما للآخر عمقاً استراتيجياً، وأن أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن الأردن، وأن المنطقة لا تنعم بالاستقرار إلا باستقرار العراق".وأضاف أن "العراق قدَّم نموذجاً بطولياً بحربه ضد الإرهاب باسمنا جميعا، وأننا نسجل فخرنا بما حققه من نصرٍ على المستويات كافة، وأن موقف جلالة الملك والشعب الأردني كان وما زال وسيبقى داعماً لعراقٍ مستقر موحَّد".كما شدد العوادات على "دعمَ المملكة للعملية الديمقراطية في العراق وإجراء الانتخابات المبكرة النيابية القادمة".وأكدت المباحثات أهمية تواصل اللجان الدائمة المعنية في كلا المجلسين، لتذليل العقبات التي يمكن أن تقف عائقاً إزاء مخرجات القمة الثلاثية.