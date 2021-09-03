السفارة الأمريكية تعزي بوفاة الحكيم: كان عنواناً للسلام

وقالت السفارة في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، "تتقدم سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق نيابة عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بخالص العزاء للأمة الإسلامية و اتباع مذهب اهل البيت و المراجع العظام و بالخصوص أسرة الفقيد بوفاة المرجع الديني الكبير اية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم (قدس سره) و الذي كان عنوانا للسلام و المحبة و الوئام في ربوع المنطقة".وأضافت "نسال الله ان يتغمده برحمته الواسعة و تقبلوا خالص العزاء و المواساة بهذا المصاب الجلل".وتوفي المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم، اليوم الجمعة، جراء سكتة قلبية مفاجئة، وذلك في محافظة النجف.