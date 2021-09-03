حزب الله اللبناني ينعى الحكيم: خسارة فادحة للعالم

وقال الحزب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "لقد فجع العالم الإسلامي اليوم بنبأ ارتحال المرجع الكبير والفقيه العالم آية الله العظمى السيد محمد سعيد ‏الحكيم قدس سره، والتحاقه بالملكوت الأعلى بعد عمر مديد قضاه في سبيل الدين الحنيف وإعلاء شأن ‏الحوزات الدينية وقضايا العالم الإسلامي".وأضاف، "إننا في حزب الله نعتقد أن هذه المصيبة التي وقعت هي خسارة فادحة للعالم الإسلامي وهو العالم الكبير ‏الذي تحمل طوال حياته مسؤوليات هامة وخطيرة في الدفاع عن الحق وعانى لسنوات طويلة في مواجهة ‏الظلم الذي لحق بالأمة الإسلامية وبالعراق تحديداً من قبل النظام البائد وبقي صاحب الموقف الرسالي الذي ‏لا يلين، كما أنه أغنى المكتبة الإسلامية بمؤلفاتٍ وأبحاثٍ وبياناتٍ ستبقى ذخراً لطالبي العلم والمعرفة ‏والاستقامة".وتابع الحزب في بيانه، "إننا إذ نتقدم من مولانا صاحب العصر والزمان (عج) ومن مراجعنا العظام دامت بركاتهم ومن عائلة الفقيد ‏الكبير ومن أبنائه السادة الكرام ومن سائر طلابه ومريديه ومن أبناء عالمنا الاسلامي بأسمى آيات العزاء ‏والمواساة سائلين الله تعالى أن يحشره مع أجداده الأطهار عليهم السلام وأن يمن على الجميع بالصبر وأن ‏تبقى الحوزات العلمية مصانة ومحفوظة بفضل العطاء الكبير لفقيدنا الجليل قدس سره ولمراجعنا الكبار ‏دامت بركاته".