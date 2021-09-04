الحلبوسي يستقبل وزير الداخلية السعودي

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود.

وذكر المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس النواب استقبل عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي في العاصمة بغداد".