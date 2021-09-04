المالكي لرئيس البرلمان الأردني: التكاتف ضروري لحلحة أزمات المنطقة

وقال مكتب المالكي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم رئيس مجلس النواب الاردني عبد المنعم العودات والوفد النيابي المرافق له، لبحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الجارين والشعبين الشقيقين، فضلا عن تطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة".واشار الى ان "العلاقات العراقية الاردنية تتمتع بالمتانة والتميز وهذه مسؤولية كبيرة تستدعي من البلدين الحفاظ عليها ، مضيفاً لقد بذلنا جهود كبيرة واسسنا لعلاقات راسخة وشيدناها على اسس تسودها الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".واكد المالكي، ان "المنطقة تواجه تحديات وازمات كثيرة ، وعلينا جميعاً التعاون والتكاتف في حلها، والوصول نحو خلق تكامل سياسي واقتصادي واجتماعي ، مبينا ان العراق يسعى اليوم الى تحقيق وئام سياسي داخلي ، ونتطلع الى ان يسود هذا الوئام علاقات العراق مع اشقائه العرب".بدوره، نقل رئيس مجلس النواب الاردني "تحيات الملك والقيادة الاردنية الى المالكي، معربا عن سعادته بزيارة بغداد، مشيداً بتنامي العلاقات المشتركة، ومجدداً وقوف بلاده إلى جانب العراق في الحفاظ على أمنه واستقراره، والتطلع نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين".