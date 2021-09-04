بالوثيقة.. لجنة برلمانية تعترض على تسمية مدير عام بهيئة الاستثمار

تنشر السومرية نيوز، وثيقة صادرة من لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية تتضمن اعتراضاً على تسمية مدير عام جديد بهيئة الاستثمار.

وطالبت اللجنة بتصويب الوضع الذي وصفته بالمخالف. وادناه نص الوثيقة: