وقال مكتب الاعرجي في بيان، إن الاخير "استقبل بمكتبه اليوم السبت، السفير التركي في بغداد، علي رضا غوناني، وجرى خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة، وتعزيز التعاون المشترك بين بغداد وأنقرة، وفي جميع المجالات".وشدد الأعرجي، على "أهمية أن يتفهم الجانب التركي وضع العراق الخاص، فيما يتعلق بملف المياه"، معرباً عن أمله في أن "تشهد المرحلة الراهنة المزيد من التعاون المشترك، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الجارين".من جانبه أكد السفير التركي، أن "الرئيس رجب طيب أردوغان يعتزم القيام بزيارة خاصة إلى العراق"، لافتا إلى أن "استقرار العراق هو استقرار للمنطقة أيضا".