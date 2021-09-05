الأمانة العامة لمجلس الوزراء تطلق بوابة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، أطلاق بوابة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية.

وذكرت الأمانة، في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "انطلاقاً من حرص الحكومة العراقية على توفير الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وبإشراف مباشر من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء، أطلقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، بوابة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية".

وأردف: "وستتيح البوابة، وصول المواطنين إلى الخدمات الإلكترونية التي تُقدمها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، عبر النافذة الواحدة. وتمثل هذه البوابة، أحد العناصر الأساسية لمشروع الحكومة الإلكترونية"

وأكملت: "علماً أنها تعمل ضمن بيئة مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الذي تَشكّل حديثاً، ويُعدُّ التجربة الأولى من نوعها في العراق، الطامحة إلى بلوغ إدارة الكترونية شاملة".

ولفتت إلى أنه "بإمكان المواطنين الوصول إلى خدمات البوابة، عبر الرابط الإلكتروني الآتي: " https://ur.gov.iq "

وأشارت إلى أن "دائرة مركز البيانات الوطني، خصصت رقم الهاتف (5599) لتقديم الخدمات الإرشادية إلى المواطنين، للاستعلام عن الخدمات المتاحة".