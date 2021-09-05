الكعبي يطالب بالإسراع في منح قطع اراض للملاكات الطبية والصحية (وثيقة)

طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس خلية الازمة النيابية حسن كريم الكعبي، اليوم الأحد، الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالاسراع في منح قطع اراض للملاكات الطبية والصحية ، تثميناً لما قدموه من تضحيات جسام في سبيل منع انتشار فايروس كورونا والحد من تفشيه في العراق.

ودعا الكعبي في كتاب رسمي للأمين العام لمجلس الوزراء الى تشجيع ودعم الملاكات العاملة في القطاع الصحي على بذل المزيد من العطاء، والايعاز بشكل عاجل الى استكمال اجراءات منح قطع الاراض السكنية للجيش الأبيض استثناءا من الشروط والضوابط كافة، ومعاقبة الجهات المعرقلة والمتسببة في تأخير عملية المنح. واكد الكعبي على ضرورة إيلاء الموضوع اهمية قصوى كونه يمثل حقاً مكتسباً للجيش الابيض من العاملين في المؤسسات الصحية والذين هم على تماس مباشر مع المصابين بفايروس كورونا.

