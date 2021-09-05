بشأن وفاة اولاد شقيقه.. العامري يتلقى برقيات تعزية من برهم صالح والكاظمي

تلقى رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الاحد، برقيات تعزية من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح بشأن وفاة اولاد شقيقه.

ويوم أمس، افاد مصدر أمني، باندلاع حريق في احدى الشقق القريبة من فندق بابل في منطقة الكرادة بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان حريقا اندلع في احدى الشقق القريبة من فندق بابل في منطقة الكرادة بالعاصمة بغداد"، مبينا ان "الحريق اسفر عن وفاة 3 اشخاص، فيما تم انقاذ الاب والام وشقيقتين عن طريق الانعاش الرئوي من الشقة".

واضاف المصدر ان "المتوفين هم اولاد اخ "رئيس تحالف الفتح هادي العامري".