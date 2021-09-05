الكاظمي يعزي لبنان برحيل رئيس المجلس الإسلامي "الشيعي"

وقال الكاظمي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، "نتقدّم إلى الأمة الإسلامية والشعب اللبناني الشقيق، بخالص العزاء وعميق المواساة برحيل العالم الجليل رئيس المجلس الإسلامي الشيعي في لبنان، فضيلة الشيخ عبد الأمير قبلان، إنّا لله وإنّا إليه راجعون".وأضاف، "إذ نسأل الله العلي القدير الرحمة والمغفرة للراحل الكبير، نستذكر سنوات عمره المبارك التي قضاها في خدمة الإنسانية، والحثّ على التآخي والتقريب بين مختلف الأديان والمذاهب، وجميع أطياف الشعب اللبناني الشقيق، بالموعظة الحسنة والعمل المخلص".