كردستان والاتحاد الأوروبي يبحثان أوضاع النازحين واللاجئين

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الإقليم في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن بارزاني "استقبل نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ومسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، حيث أشار الأخير إلى أهمية موقع كردستان كعامل للاستقرار في المنطقة، فضلاً عن مواصلة دعم الاتحاد الأوروبي وتنسيقه مع الإقليم لا سيما في الحرب ضد الإرهاب".ووجّه بارزاني، "شكره للاتحاد الأوروبي على موقفه الداعم لإقليم كردستان، مؤكداً على أهمية دور فرق الاتحاد الأوروبي الخاصة بمراقبة الانتخابات العراقية المقبلة، وخصوصاً في المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، وذلك لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تضمن حقوق مختلف المكونات العراقية وتحقق تطلعاتها".وشدد على "ضرورة تنفيذ الدستور العراقي، وأن تكون المساواة والعدالة والشراكة الحقيقية أساساً لحكومة رشيدة في العراق".وتناول الاجتماع، وفق البيان، "سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين كردستان والاتحاد الأوروبي، إلى جانب مناقشة الإصلاحات في الكابينة الوزارية التاسعة، والعلاقات بين الإقليم والحكومة الاتحادية، ووضع النازحين واللاجئين في كردستان".