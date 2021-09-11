الكاظمي: وفّرنا كل احتياجات مفوضية الانتخابات وعلى أعلى المستويات

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "خصصنا 80 ألف تأشیرة للدول الإسلامية للمشاركة في مراسيم الأربعين، ونوجّه أمانة مجلس الوزراء بالإسراع في إبلاغ القرارات، وعلى الوزارة الخارجية إصدار التعليمات لسفاراتنا عاجلاً، وأوجه وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتسهيلها أمام الزائرين الكرام من جميع دول الخارج، مع مراعاة كل التدابير الصحية اللازمة".وأضاف، "نتمنّى السلامة للجميع، وهم يؤدون هذه الزيارة التي ذهب فيها سيد شباب أهل الجنة وأهل بيته دون الدين والإصلاح ومحاربة الفساد".واشار الى، ان "الانتخابات ستجري بعد 29 يوماً بالضبط، التي تمثّل الحل الوحيد لمشكلات العراق".وتابع، الكاظمي، "أنجزنا بحمد الله وإصرار الشرفاء، كل متطلبات العملية الانتخابية، ولاسيما مسألة تأمينها، والحفاظ على نزاهتها، بمراقية أممية دولية".واردف، "وفّرنا كل احتياجات مفوضية الانتخابات وعلى أعلى المستويات من تمويل وتأمين ودعم، لضمان إجراء الاقتراع بما يحقق تطلعات الشعب".ولفت رئيس الوزراء الى، ان "هناك إجراءات أمنية مشددة تم وضعها لمنع أي حالات اختراق أو محاولات تزوير، ونسقنا لحضور أممي ودولي لإعطاء نسبة أعلى من المقبولية للانتخابات".وبين، "حضرت اليوم في اللجنة الأمنية وعملنا أول محاكاة؛ لتنفيذ الممارسة الأمنية الخاصة بالانتخابات في قيادة العمليات المشتركة عبر دوائر الاتصال بقيادات العمليات الشرطة في المحافظات.".وشدد الكاظمي على "المسؤولين المرشحين من الوزراء والمحافظين وغيرهم، منع استخدام موارد الدولة منعاً تاماً، والمفوضية مطالبة بإبلاغنا بأي استغلال يحصل لهذه الموارد"، داعيا "جميع المرشحين والجهات السياسية الالتزام الكامل بالتنافس الصحي".ونوه،" لأجلنا وأجلكم، ولأجل العراق، نحث على مشاركة فاعلة في الانتخابات المبكرة، فأطفالنا يستحقون مستقبلاً أفضل، وحياة كريمة، وقد حان الوقت لينعموا بوطن خالٍ من الفساد والظلم".وذكر الكاظمي، "قبل قليل كان لنا حضور في مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة، وقد أكدنا أهمية أن تأخذ المرأة دورها في الانتخابات، لما لها من مكانة مهمة في المجتمع".وختم بالقول، "بإصرارنا على إتمام العملية الانتخابية، وبدفعنا على مشاركة أكبر للشعب في الاقتراع؛ نضمن محاربة جادة للفساد، والوقوف بوجه المفسدين"، مستدركا "سننجح في إنجاز هذه الانتخابات، وتعزيز ثقة الشعب بالمشوار السياسي الذي لا يمكن أن يستمر دون ذلك".