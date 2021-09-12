تزامنا مع زيارته الى ايران.. برلماني يوجه دعوة للكاظمي بشأن ملف مهم

وقال التميمي في حديث للسومرية نيوز، إن "هناك العديد من الملفات المهمة والمشتركة بين العراق وايران من بينها الملف الاقتصادي على اعتبار ان حجم التبادل التجاري بين البلدين كبير جدا، اضافة الى ملفات السياحة الدينية والحرب على الإرهاب والتحديات الصحية في ظل انتشار وباء كورونا والتي من الممكن طرحها جميعا على الطاولة لمناقشتها بما يصب في مصلحة البلدين".واضاف التميمي، ان "من بين أخطر وأهم الملفات التي من المفترض ان تكون ضمن اولوية ملفات الكاظمي خلال زيارته الى ايران هو ملف المياه والحصص المائية للعراق، لضمان عدم تكرار ما حصل في المواسم الماضية وخصوصا هذا العام من قطع مياه من الجانب الايراني ما ادى الى جفاف مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وحصول حالات جفاف انذرت بكارثة بشرية خصوصا في محافظة ديالى"، مشددا على "اهمية استخدام المفاوض العراقي جميع الأوراق الممكنة للضغط على الجانب الإيراني لضمان حصص العراق المائية وفق مبادئ حسن الجوار والمصالح المشتركة والاستفادة من عمق العلاقات التاريخية والاجتماعية المشتركة بين البلدين".