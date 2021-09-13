الكاظمي يختتم زيارته الى ايران ويعود الى ارض الوطن

اختتم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الاثنين، زيارته الى ايران وعاد الى ارض الوطن.
وذكر بيان مقتضب للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء ورد للسومرية نيوز، أن " الكاظمي اختتم زيارته الى الجمهورية الاسلامية الايرانية وعاد الى ارض الوطن".
وكان الكاظمي قد زار مرقد الامام علي بن موسى الرضا عليه السلام فجرا قبل عودته الى بغداد.
يذكر ان رئيس الوزراء كان قد استهل زيارته الى طهران بلقاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وترأسا معا الإجتماع الموسع بين الوفدين العراقي والإيراني، كما التقى النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد مخبر، ورئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف.