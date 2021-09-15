الكاظمي: هناك مليارات الدولارات تم تهريبها من قبل النظام السابق

وقال الكاظمي في كلمته خلال مؤتمر استرداد اموال العراق المنهوبة، "نرحب بالاشقاء في مؤتمر استرداد اموال العراق المنهوبة الذي عانى من خلال نهب خيرات البلد"، مبينا أن "الفساد كان حاضرا عندما زج المجتمع في قتال طائفي".وأضاف الكاظمي، ان "الفساد والارهاب وجهان لعملة واحدة"، مؤكدا على "ضرورة استرداد الاموال المنهوبة".وتابع رئيس الوزراء، "كان الفساد حاضرا عندما زج المجتمع في قتال طائفي"، لافتا الى ان "الطريق إلى الدولة الرشيدة يبدأ من المصارحة مع شعبنا"واردف، "وضعنا منذ البداية هدفنا الأساسي في محاربة الفساد"، مستدركا "شكلنا لجنة خاصة لمكافحة الفساد قامت بواجبها مع هيئة النزاهة والجهاتِ القضائية والعدل والرقابةِ المالية".واشار الكاظمي الى، ان "اللجنة كشفت خلال عام واحد ملفات فساد لم تُكشف طوال 17 عاماً".