توصيات من الكاظمي بشأن دخول الزائرين الإيرانيين الى العراق (وثيقة)

أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، عن توصيات تتعلق بدخول الزائرين الإيرانيين إلى العراق لتأدية مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين في مدينة كربلاء.

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