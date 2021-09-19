السومرية تنشر عناوين مراكز الاقتراع الخاصة بالناخبين النازحين

تنشر وكالة السومرية نيوز، عناوين مراكز الاقتراع الخاصة بالناخبين النازحين الذين سيصوتون يوم ٢٠٢١/١٠/٨ بالبطاقة البايومترية حصرا.





أدناه العناوين: