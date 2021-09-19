العراق واليابان يبحثان مراقبة اقتراع تشرين

وقالت المفوضية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس مجلس المفوّضين جليل عدنان خلف، استقبل في مقر المفوضية ببغداد، سفير اليابان في العراق كوتارو سوزوكي، لبحث دور اليابان في دعم العملية الانتخابية في العراق من خلال المشاركة في المراقبة الدولية".وأشاد خلف، وفق البيان، "بمواقف بلده الداعمة لنجاح الانتخابات، لاسيّما ما قدّمته من مساعدات لدعم جُهُود مُواجَهة تفشّي جائحة فايروس كورونا المُستجِدّ، مشدداً على أهمية المراقبة الدولية للعملية الانتخابية، كي يجري تقديم التقارير التقييمية للعملية الانتخابية بكلّ حرية وحيادية من أجل تأكيد نزاهة الانتخابات وشفافيتها، وهو ما سعت إليه الإدارة الجديدة للمفوضية عبر عدة إجراءات منها تطوير آليات العمل الانتخابي والأجهزة الانتخابية الإلكترونية وتدريب ملاكات المفوّضية لرفع مستوى العمل الانتخابي".من جانبه، أبدى السفير الياباني "رغبة بلاده في المشاركة بمراقبة الانتخابات المقبلة من خلال إرسال فريق مراقبة دولي ياباني للإسهام في تحقيق الشفافية والحيادية، ليجدد حرص اليابان على إدامة التعاون بين البلدين وبالأخص في ملف الانتخابات المقبلة".