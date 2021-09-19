الكاظمي والكعبي يبحثان سبل إنجاح الانتخابات

وقال مكتب الكاظمي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير استقبل الكعبي "لبحث سبل إنجاح الانتخابات، وتعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ لأجل أن تكون انتخابات تشرين الأول المقبل المعبّر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي".وشهد اللقاء، وفق البيان، "البحث في سير تنفيذ الأجهزة الحكومية والتنفيذية لحملة إزالة التجاوزات على الممتلكات العامة والشوارع في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد".وجدّد رئيس مجلس الوزراء، تأكيداته السابقة، على "ضرورة عدم التعرّض بالضرر لمصالح الفقراء، والعمل الجاد على إيجاد بدائل لهم قبل المباشرة بإزالة التجاوزات".