لجنة برلمانية بشأن المنهاج الحكومي: تخبط كبير والإنجاز أقل من 25%

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
قمة بغداد
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
طهران.. خامنئي يعين قائداً جديداً للقوات الجوية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

لجنة برلمانية بشأن المنهاج الحكومي: تخبط كبير والإنجاز أقل من 25%

سياسة

2021-09-19 | 12:07
لجنة برلمانية بشأن المنهاج الحكومي: تخبط كبير والإنجاز أقل من 25%
929 مشاهدة

كشف رئيس لجنة متابعة وتقييم الاداء الحكومي محمد كريم البلداوي، الاحد، أن نسبة الانجاز للمنهاج الحكومي لحكومة مصطفى الكاظمي لم يتجاوز الـ 25%، فيما اشار الى أن هناك تخبطاً كبيراً في أداء الحكومة.

وقال البلداوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك تخبطاً كبيراً في عمل حكومة مصطفى الكاظمي نتيجة عدم وجود برنامج حكومي، حيث اقتصرت على منهاج قدمه الكاظمي في السابع من أيار العام الماضي وصوت عليه البرلمان ويتضمن خطوط عريضة لعمل الحكومة على ان يتم ترجمته الى برنامج لكل وزارة ضمن الحكومة"، مبينا ان "تلك الوزارات لم تتمكن من عكس المنهج الى برنامج يتضمن اهداف ومشاريع وخطط تمثل عملها وآليات تحقيق ما تصبو اليه من رفاهية للشعب او تجاوز الأزمات التي خرج الشعب العراقي بسببها".
 
وأضاف البلداوي، أن "معاناة المواطن قبل تاريخ 7 أيار كان اقل واخف وطأة من التاريخ الذي لحقها، بسبب التخبط الحكومي، فالموظف والمواطن البسيط يعانون وازدادت نسبة خط الفقر وارتفاع سعر الصرف للدولار والمشاكل الامنية ازدادت وداعش الارهابي بدأ يصعد هجومه وهنالك انتهاكات امريكية وصهيونية وهنالك معاناة مالية واقتصادية وهناك تذمر شعبي من طريقة ادارة الحكومة للجانب الاقتصادي"، لافتا الى ان "الجانب الصحي ايضا عانى ما عانى نتيجة تدهور الادوات والامكانيات والبنية التحتية للمؤسسات الصحية وكان ابطال الجيش الأبيض يقاتلون وباء كورونا بأدوات متواضعة بعكس دول العالم التي وفرت الظروف لاحتواء الاوبئة والحالات الطارئة حتى اصبح العراق من الدول التي تتصدر مستويات الإصابات والوفيات بوباء كورونا".
 
وتابع "اما الملف الخارجي فإن أفضل ما حققته الحكومة هو انعقاد مؤتمر لا نعرف هل نسميه لدول الجوار او الدول العالمية ام الاقليمية ويقال انه صرف عليه سبعة مليارات دينار ولا يوجد اي رؤية واضحة لما يقدمه للعراق والشعب العراقي من مصالح ومخرجات القمة غير واضحة او معلومة ورغم اننا مع الانفتاح مع دول العالم لكن بشرط وضع المصلحة العليا للعراق وشعبه"، مشددا على ان "هنالك فقرات حذفت من المنهاج الحكومي ليضاف هذا الاخفاق الى جانب الفقرات التي لم تطبيق بشكل صحيح".
 
ولفت البلداوي الى أنه "وفقا للمعطيات التي لدينا واللقاءات التي أجريت مع الوزارات والاطلاع على برامجها والانجاز فيها، فاننا وجدنا حالة تداخل واشتراك بين عمل الوزارات ما يجعل شفافية حجم إنجاز كل وزير غير واضح، وشخصنا مواطن الخلل، لكن نعتقد ان نسبة الانجاز الحكومي في التقرير الذي سيصدر من اللجنة لن يتجاوز 25% ".  
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
17:38 | 2021-09-19 17:38
17:16 | 2021-09-19 17:16
17:06 | 2021-09-19 17:06
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
الصحة تزف نبأ سارا للحاصلين على لقاح كورونا
40.7%
04:04 | 2021-09-19
الصحة تزف نبأ سارا للحاصلين على لقاح كورونا
04:04 | 2021-09-19
الصحة العالمية تزف بشرى بشأن &quot;لقاحات كورونا&quot;
14.79%
16:00 | 2021-09-18
الصحة العالمية تزف بشرى بشأن "لقاحات كورونا"
16:00 | 2021-09-18
توضيح هام من شركة توزيع المنتجات النفطية حول انباء رفع اسعار الوقود
13.12%
07:26 | 2021-09-18
توضيح هام من شركة توزيع المنتجات النفطية حول انباء رفع اسعار الوقود
07:26 | 2021-09-18
4 علامات في العين تدل على قرب الاصابة بجلطة دماغية
11.54%
04:03 | 2021-09-19
4 علامات في العين تدل على قرب الاصابة بجلطة دماغية
04:03 | 2021-09-19
وفاة رئيس دولة عربية سابق
10.09%
18:29 | 2021-09-17
وفاة رئيس دولة عربية سابق
18:29 | 2021-09-17
انخفاض في معدلات إصابات كورونا.. الصحة تعلن الموقف الوبائي
9.75%
09:00 | 2021-09-18
انخفاض في معدلات إصابات كورونا.. الصحة تعلن الموقف الوبائي
09:00 | 2021-09-18
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
X