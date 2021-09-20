تأجيل جلسة البرلمان ساعة لعدم اكتمال النصاب

اعلن مجلس النواب، اليوم الاثنين، تأجيل جلسة البرلمان ساعة واحدة لعدم اكتمال النصاب.

وقال نائب رئيس المجلس بشير الحداد في بيان مقتضب، ورد لـ السومرية نيوز، "يؤجل انعقاد جلسة البرلمان ساعة واحدة".