البرلمان يرفع جلسته إلى موعد لاحق

رفع مجلس النواب، جلسته المقرر عقدها اليوم الاثنين، إلى موعد لاحق.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان مقتضب، إن "نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد قرر رفع الجلسة الى موعد يحدد لاحقاً".

