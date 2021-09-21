المضايقات الانتخابية والأموال المنهوبة والجريمة الوهمية في نشرة السومرية

= تحذير من حرمان نازحي سنجار من حق التصويت.. ومرشحو المناطق المتنازعة يشكون من مضايقات.= دعوات لمنع مسؤولين عراقيين من الاستثمار بالأموال المهربة.. وتأكيد على اهمية تفعيل اتفاقية الشراكة بين واشنطن وبغداد.= اكثر من ثلاثين آلف عنصر أمني يشاركون بتأمين زيارة الأربعين،، والعتبة الحسينية تؤكد تأمين كربلاء بالكامل.= قضية المتهم البريء تتفاعل.. شرطة بابل توقف ضابط التحقيق وتتحرى عن اسباب الاعتراف بالجريمة الوهمية.