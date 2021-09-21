صالح وبايدن يناقشان تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون

وقال البيت الأبيض في بيان إن "الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن التقى اليوم الرئيس العراقي برهم صالح على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وناقشا معا تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون في المبادرات الدبلوماسية الإقليمية".وأكد بايدن على "التزام الولايات المتحدة باستقرار العراق على المدى الطويل"، مشيداً بـ"المبادرات الأخيرة مثل قمة بغداد الإقليمية والزيارة التاريخية للبابا فرنسيس إلى العراق في وقت سابق من هذا العام باعتبارها رمزا مهما لإسهامات العراق في الاستقرار الإقليمي والتسامح بين الأديان".