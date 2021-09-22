العراق وليتوانيا يبحثان ملف العراقيين المتواجدين داخل مخيمات الايواء

وقالت الخارجية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن حسين التقى لاندسبيرغيس "على هامش أعمال الجزء الرفيع المُستوى للجمعية العامّة للأمم المُتحدة في دورتها الـ76، وجرى خلال اللقاء مُناقشة أوجه التعاون المُشترَك بين البلدين، وبحثا أيضاً موضوع المواطنيين العراقيين المتواجدين في داخل مخيمات الايواء".وأكّد حسين، على أنَّ "الحكومة العراقيَّة أتخذت جميع الإجراءات والتدابير لتسهيل عودتهم الطوعية من خلال إصدار الوثائق المطلوبة وتوفير رحلات خاصة لنقلهم إلى العراق، وتوجيه البعثات العراقيَّة المعنية بمُتابعة الموضوع، وإجراء الزيارة في هذة الدول، مُضيفاً أنَّ العراق حريص على انهاء هذا الملف، وضمان سلامة أمن مواطنيه".من جانبه وزير الخارجيَّة الليتواني أشاد "بروح التعاون والتسهيلات التي قامت بها الحكومة العراقيَّة، وأهتمامها الجدي والمُتواصل لضمان عودة مواطنيه من ليتوانيا، مُشيراً إلى القوانيين الوطنية الليتوانية بشأن العبور الغير الشرعي للحدود يعرضهم إلى مسائلة قانونية".وأتفق الجانبان، وفق البيان، "على أهمية تبادل الزيارات بينهما لإيجاد الحلول المُناسبة".