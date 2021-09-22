بعد المحاكاة الثالثة.. تحذير من ثغرة انتخابية قد تؤدي لسرقة آلاف الاصوات

النائب عن تحالف سائرون جمال فاخر، حذر، اليوم الاربعاء، من ثغرة انتخابية قد تؤدي الى سرقة آلاف الأصوات وتحويلها الى مرشحين اخرين، داعيا مفوضية الانتخابات الى إيجاد معالجات واضحة لها.وقال فاخر في حديث للسومرية نيوز، إن "مفوضية الانتخابات تسعى بجهود حثيثة الى اغلاق جميع الثغرات او اغلبها التي من الممكن ان يستغلها ضعاف النفوس من الجهات التي لا تملك قواعد جماهيرية ولم تقدم شيئا للشعب العراقي بغية سرقة أصوات الناخبين"، مبينا ان "الشعب العراقي ينتظر الانتخابات لتحقيق الاصلاح والتغيير وانهاء مرحلة فاشلة من عمر العملية السياسية والذهاب الى تجربة جديدة تصب في المصالح العليا للشعب العراقي".وأضاف فاخر، ان "هنالك عدد كبير من الناخبين الأميين ممن لايعرفون الكتابة والقراءة وفي حال ذهابهم للمشاركة بالانتخابات فإنه قد يتم استغلالهم من قبل بعض ضعاف النفوس من المحسوبين لأحزاب وجهات سياسية مفلسة جماهيريا من خلال وضع الاشارة في الترشيح على اسم مرشح آخر غير المرشح المطلوب التصويت له من قبل الناخب الأمي ما يؤدي الى سرقة واضحة لتلك الأصوات"، لافتا الى ان "تلك الحالة قد يكون متابعتها صعبة ومفوضية الانتخابات لديها المبررات لتبرير صعوبة التحكم بها كونها ترتبط بضمير الإنسان المسؤول عن وضع الاشارة بدل الناخب الامي لكننا من باب المسؤولية الاخلاقية ندعو المفوضية الى ايجاد اليات لمعالجة هذا الامر من خلال وقوف شخصين كحد ادنى قرب الناخب الامي خلال تصويته لضمان عدم حصول هكذا خروقات".يشار الى ان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي اطلع على سير تنفيذ عملية المحاكاة الثالثة والأخيرة للعملية الانتخابية، التي جرت في مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي جرت اليوم الاربعاء، حيث أكد الكاظمي أن الهدف من هذه المحاكاة هو الخروج بانتخابات نزيهة، تعكس تطلع العراقيين إلى مستقبل أفضل، وأن تعبر نتائجها بشكل حقيقي عن إرادة الشعب العراقي".وأشاد الكاظمي بعملية المحاكاة التي ظهرت بمستوى ناجح ومطمئن، مؤكداً أن "هذا النجاح سيكون رسالة مهمة للمواطنين والسياسيين، مع حرصنا على تلافي أي نسبة خطأ مهما كانت صغيرة".