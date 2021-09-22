ملفات التعليم والاستثمار والاتصالات على طاولة مباحثات عراقية - هندية

وقالت الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن حسين" التقى وزير الخارجيَّة الهندي سوبرراهمانيام جيشانكار على هامش اجتماعات الجمعيّة العامّة للأمم المُتحدة في دورتها الـ76 في نيويورك، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين بغداد ونيودلهي، وسُبُل تطويرها، وفتح آفاق التعاون المُشترَك في مُختلِف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين".وأوضح حسين، أنَّ "العراق يتطلع لبناء علاقات تعاون عميقة مع الهند في مُختلِف المجالات خصوصاً زيادة حجم التبادل التجاريِّ، والاقتصاديّ، وفتح آفاق الاستثمار، وحث الجانب الهندي على الاستثمار في العراق في الجوانب الصحيّة، والزراعيّة، والطاقة، والاتصالات، وتوأمة الجامعات العراقـيَّة والهنديَّة، وتسهيل منح المقاعد الدراسيَّة للعراقيِّين الراغبين في الدراسة في الجامعات الهنديَّة، وتفعيل مُذكـَّرة التفاهم بين مراكز دراسات البلدين، مُعرباً عن شكر العراق لمُواقف الهند الداعمة للعراق في المحافل الدوليَّة، ودعمهم في الحرب ضدَّ الإرهاب".كما بحثا، وفق البيان، "العديد من المسائل الإقليميّة والدوليّة وانعكاساتها على السلم والأمن الدوليّ، وأكّد الوزير العراقي على أهميّة تظافر الجُهُود وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال مُكافحة الإرهاب وتنسيق المواقف في المواضيع ذات الاهتمام المُشترَك من خلال المنظمات الإقليميّة والدوليّة".