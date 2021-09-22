بالفيديو.. مختار قرية يهدد خلال تجمع انتخابي في نينوى

تناول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمختار قرية في نينوى يهدد الناس خلال تجمع انتخابي.

ويظهر في الفيديو المختار وهو يقول "اي واحد لا يصبح معي سوف ادخله ضمن الدائرة الامنية او ينعزل عني اعتبره عدوا والدولة امامكم اشتكوا".