لجنة عراقية أردنية فرنسية تحضر لمؤتمر بغداد المقبل

وقالت الخارجية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، الأربعاء، إنه "ترأس وزير الخارجيَّة فؤاد حسين اجتماع وزراء خارجيَّة الدول المُشاركين لمُتابعة مُخرجات مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، يوم الثلاثاء المُوافق 2021/9/21، في مقر المُمثلية الدائمة لجمهوريّة العراق لدى الأمم المُتحدة في نيويورك، وبحضور وزير خارجيّة فرنسا ومُساعد الأمين العامّ للأمم المُتحدة للشؤون السياسيّة وبناء السلام، والأمين العامّ لجامعة الدول العربيّة، والأمين العامّ لمُنظمة التعاون الإسلاميّ، والمُمثل الأعلى للشؤون الخارجيَّة والسياسة الأمنيّة للاتحاد الأوروبيّ".وقد اختتم الاجتماع، وفق البيان، "بالاتفاق على تشكيل لجنة وزارية ثلاثية من وزراء خارجيَّة العراق، والأردن، وفرنسا لإكمال التحضيرات المُتعلقة بجدول أعمال وأهداف المُؤتمر المقبل المُزمعُ عقده في العاصمة الأردنيّة عمان، واعتمد المُجتمعون بالإجماع البيان الختامي الذي رشح عن اجتماع السادة الوزراء".