خلال لقائه وزير خارجية فرنسا.. صالح: العراق يتطلع إلى دعم الأصدقاء لتعزيز أمنه واستقراره

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الرئيس صالح استقبل في محل إقامته في نيويورك، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات العراقية الفرنسية المتنامية وسبل تطويرها في مختلف المجالات بما في ذلك الاقتصادية والتجارية والمساهمة الفرنسية في دعم العراق في مكافحة الإرهاب والمساعدات الإنسانية.وأكّد الرئيس برهم صالح بحسب البيان أن "العراق يتطلع إلى دعم الأصدقاء والحلفاء من أجل تعزيز أمنه وضمان استقراره ورفاهية شعبه، والعمل على نزع فتيل الأزمات في المنطقة، والتأكيد على الدور الحيوي للعراق في ذلك".وأضاف أن "العراق يواصل حربه ضد خلايا الإرهاب وترسيخ أمنه واستقراره والانفتاح الاقتصادي والتجاري، والعمل الوثيق في مجال حماية البيئة ومعالجة الآثار الكبيرة للتغير المناخي على المستوى الوطني وبالتنسيق الإقليمي والدولي".من جانبه أكد الوزير جان إيف لودريان، "التزام بلاده دعم أمن واستقرار العراق، وتعضِيد جهوده الكبيرة في تخفيف توترات المنطقة وضرورة عودة العراق لدوره المحوري فيها، وتعزيزَ التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين".