العراق يوجه دعوة للبلدان الاوروبية التي يتواجد فيها عراقيون عالقون

وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " وزير الخارجيَّة استقبل وزير خارجيَّة بولندا زبيغنيف راو، على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة في نيويورك".واضافت انه "جرى خلال اللقاء بحث سير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد و وارشو، وسُبُل تعزيز التعاون المُشترَك بين البلدين في المجالات كافة، وأعرب الوزير عن سعادته بهذا اللقاء"، مُشيراً إلى "الجُهُود التي يُبذلها العراق وبما يسهم في تعزيز السلّم والأمن الإقليمييّن والدولييّن لأنَّ استقرار أمن المنطقة واستتباب الأمن فيها سينعكس بشكل إيجابيّ على السلّم والأمن في العراق".و اوضحت انه " تم مناقشة أ تنسيق الجُهُود وتعزيز التعاون بين البلدين من أجل الحد من الهجرة الغير شرعيّة"، وأكَّد الوزير أنَّ "العراق اضطلع بكامل مسؤولياته في الحد من هذه الظاهرة"، مُضيفاً "بوجود مجاميع إجراميّة تستغل بعض المواطنيّن من أجل تهريبهم مقابل مبالغ طائلة"، مُشيراً إلى أنَّ "العراق اتخذ العديد من الخطوات لوقف الهجرة"، داعياً "البلدان المعنية إلى أهميّة الاضطلاع بمسؤولياتها، وضرورة التعامل مع المواطنيّن العراقييّن العالقيّن على الحدود بشكل إنسانيّ ولائق، وعدم استخدام أي إجراء تعسفيّ أو قسريّ ضدهم".وبينت الوزارة ان "وزير الخارجيَّة البولندي زبيغنيف راو "أشاد بالدور المُحوريّ والحيويّ الذي بدأ العراق يلعبهُ في منطقة الشرق الأوسط من خلال المُبادرات الهادفة لحل النزاعات والخلافات بين الدول الإقليميّة في المنطقة"، مُؤكَّداً دعم بلاده لسيادة ووحدة العراق"، مُعرباً عن "تطلعه لتعزيز العلاقات الاقتصاديّة بين البلدين".