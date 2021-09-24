العراق يؤكد دعم جهود نزع السلاح العامّ والكامل

وقالت الخارجية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، الجمعة، إن "حسين ألقى كلمة العراق في مُؤتمر المادة (14) المعني بتسهيل بدء نفاذ مُعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ المُنعقد بشكل افتراضي، أمس الخميس، حيث أكد سعي العراق الدؤوب لبذل ودعم جميع الجُهُود الإقليميَّة والدوليَّة الرامية إلى نزع السلاح العامّ والكامل وبما يعزز الأمن والسلم الدولييّن إلى جانب جُهُوده في مُحاربة عصابات داعش الإرهابيَّة ومُكافحة الإرهاب لاستئصاله والقضاء التام عليه".وأشار إلى أنَّ "العراق يولي أهميَّة كبيرة لموضوع تعزيز نظامي نزع السلاح النووي، مشدداً على ضرورة مُواصلة العمل لتعزيز عالميّة الاتفاقيات والمُعاهدات الدوليَّة المُتعددة الأطراف لاسيما تلك المعنية بالأسلحة النوويّة وأسلحة الدمار الشامل الأخرى ومنها اتفاقيّة الحظر الشامل للتجارب النوويّة".وشدد حسين أيضاً، على "أهميّة السعيّ الجاد للتخلص النهائيّ من هذه الأسلحة النوويّة لما تشكله هذه الأسلحة من أخطار كارثيّة تدميريّة على الإنسان والبيئة على حدٍ سواء".