الوقف السني: نضم صوتنا للاصوات العراقية الشريفة والرافضة لهذا التطبيع

أكد ديوان الوقف السني، اليوم السبت، اننا نضم صوتنا للاصوات العراقية الشريفة الغيورة والرافضة لهذا للتطبيع مع اسرائيل.

وقال الوقف السني في بيان ورد للسومرية نيوز أنه "يستنكر باشد العبارات جميع الخطوات الداعية للتطبيع العراقي مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض دولة فلسطين العربية الشقيقة المحتلة وآخرها المؤتمر الذي عقد في مدينة أربيل".

وأضاف البيان، "نشطت في الآونة الأخيرة مؤتمرات ودعوات لمد جسور التعاون والتطبيع مع هذا الكيان الغاشم الذي سعى في الأرض ليفسد فيها مغتصبا الأرض ومنتهكا الحركات بذريعة السلام والأمان".