العراق يطالب بتفعيل بيان مشترك مع الامم المتحدة حول العنف الجنسي

وقالت الخارجية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن حسين "استقبل ممثلة الأمين العامّ للأمم المُتحدة لشؤون العنف الجنسي المُرتبط بالنزاعات براميلا باتن، على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة، حيث أكد على أهميّة تفعيل البيان المُشترَك المُوقع عام 2016 بين العراق والأمم المُتحدة بشأن التعاون، والتنسيق في قضايا العنف الجنسيِّ في الصراعات المُسلـَّحة المُتضمَّن توثيق البيانات، وجمع الأدلة الخاصَّة بضحايا العنف الجنسيِّ، والجرائم التي ارتكبها الإرهاب في العراق ضدَّ مُكوِّنات الشعب العراقيِّ كافة، وتقديم الخدمات الصحيّة، والدعم النفسيّ والاجتماعيّ لجميع الناجيات".من جهتها، أعربت براميلا باتن عن "دعمها ومكتبها، وذكرت بانها ترغب في زيارة العراق في مطلع العامّ القادم، وأنَّ يزاول فريق الخبراء التابع لها أعماله في بغداد"، مُشيدةً بقرار مجلس النواب العراقيِّ بتشريع قانون الناجيات الايزيديات، مُضيفةً بأنَّ هيئات الأمم المُتحدة في العراق تعمل ومن خلال (6) مشاريع على تقديم المُساعدات للناجيات من العنف الجنسيِّ في الموصل.وأكَّدت "رغبة مكتبها في تفعيل البيان المُشترَك بشأن التعاون، والتنسيق في قضايا العنف الجنسيِّ ، وبالأخص فيما يتعلق بإجراء بعض الإصلاحات التشريعيّة ذات الصلة".وإضافت، أنَّ "مكتبها يعمل على إعداد تقرير شامل سيصدر في نهاية العامّ الجاري وسيقدمه إلى مجلس الأمن وفق قرار مجلس الأمن المرقم (2467)، يتناول مسائل تتعلق بالناجيات من العنف الجنسيِّ المُتصل بالنزاع والأطفال المُولودين بفعل الاغتصاب، وسيتناول التقرير أيضاً توصيات منها إمكانية تمرير الاسم والجنسية عن طريق الأم".