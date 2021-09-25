العراق: حق الشعب الفلسطيني لن يسقط بالتقادم

اعتبرت وزارة الخارجية العراقية، السبت، أن حق الشعب الفلسطيني لن يسقط بالتقادم.

وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان، "نؤكّدُ المُوقف الثابت والمبدئيّ من القضيّة الفلسطينيّة والذي نُعربُ عنه في مُختلف المُحافل الدوليَّة".

وأضاف أن "حق الشعب الفلسطينيّ لن يسقطَ بالتقادُم، ومسألته باتت ضمير شعب بالنسبة للعراقييّن".

ومساء أمس الجمعة، دعا أكثر من 300 عراقي بمن فيهم شيوخ عشائر، إلى التطبيع بين العراق وإسرائيل، في أول نداء من نوعه أطلق خلال مؤتمر عُقد تحت عنوان "السلام والاسترداد" ونُظم في محافظة اربيل بإقليم كردستان العراق.