مؤتمر التطبيع وملف الانتخابات وزيارة الأربعين في نشرة السومرية

= رئاسة الجمهورية تعد دعوات التطبيع محاولة لاستهداف السلم الاهلي،، وقادة الفصائل تهدد.. لن نسكت عن الخيانة العظمى.= فرنسا تجدد دعمها للانتخابات المبكرة في العراق.. وترحيب نيابي بالرقابة الدولية على عملية الاقتراع.= زائرو الاربعينية يواصلون السير نحو كربلاء.. واصحاب المواكب يرفضون استغلال بعض المرشحين للمناسبات الدينية.= الاطاحة بالأب صاحب فيديو التعذيب الوحشي،، وتوجيه بتطبيق معايير حقوق الإنسان اثناء التحقيق.