مؤتمر التطبيع وملف الانتخابات وزيارة الأربعين في نشرة السومرية

= ردا على مؤتمر اربيل.. الحكومة تؤكد رفضها القاطع لدعوات التطبيع.. وتؤكد موقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية.
= رئاسة الجمهورية تعد دعوات التطبيع محاولة لاستهداف السلم الاهلي،، وقادة الفصائل تهدد.. لن نسكت عن الخيانة العظمى.
= فرنسا تجدد دعمها للانتخابات المبكرة في العراق.. وترحيب نيابي بالرقابة الدولية على عملية الاقتراع.
= زائرو الاربعينية يواصلون السير نحو كربلاء.. واصحاب المواكب يرفضون استغلال بعض المرشحين للمناسبات الدينية.
= الاطاحة بالأب صاحب فيديو التعذيب الوحشي،، وتوجيه بتطبيق معايير حقوق الإنسان اثناء التحقيق.