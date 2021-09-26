الكعبي يبحث مع السفير الهندي تحديات كورونا وتسهيل تأشيرات السفر بين البلدين

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الأحد، السفير الهندي السيد براشانت بيساي، لبحث تحديات كورونا وتعزيز جهود البلدين في مواجهة الوباء، اضافة الى سبل تعزيز العلاقات الثنائية سيما في المجال الطبي والاستثماري.

وقال المكتب الإعلامي النائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الكعبي بحثمع الجانب الهندي اخر البروتوكولات العلاجية المعتمدة عالميا وهنديا لمواجهة الجائحة". وبحسب البيان، أكد الكعبي ان "المجتمع الدولي اليوم بأمس الحاجة الى تعاون حقيقي فاعل لإحتواء تحورات وسلالات كورونا الخطيرة". وناقش الجانبان استعدادات واجراءات البلدين لتطويق ازمة كورونا واعادة الحياة الى طبيعتها ، فيما دعا عضو هياة الرئاسة الى وجوب تسهيل التأشيرات وإجراءات السفر بين العراق والهند في ظل القيود المفروضة جراء جائحة كورونا بما يساهم في رفع التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين، وفقا للبيان.

