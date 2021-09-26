الكاظمي يدعو العراقيين للاسراع في استحصال بطاقة الناخب

دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، العراقيين للمسارعة في استحصال بطاقة الناخب.
وقال الكاظمي في تغريدة على "تويتر" تابعتها السومرية نيوز "شعبنا العزيز، شعب التضحيات والمكارم والقيم وصنّاع التغيير، دعوتي لكم أن تسارعوا إلى استحصال بطاقة الناخب، من أجل مستقبلكم ومستقبل أبنائكم".
وأضاف "أصواتكم أمانة لا تهدروها، من يسعى إلى الإصلاح والتغيير للأفضل، عليه العمل على المشاركة الواسعة في الانتخابات، أصواتكم مستقبل العراق".
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم استمرار توزيع بطاقات الناخبين حتى الخامس من تشرين الأول المقبل.