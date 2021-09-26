الكاظمي يدعو العراقيين للاسراع في استحصال بطاقة الناخب

وقال الكاظمي في تغريدة على "تويتر" تابعتها السومرية نيوز "شعبنا العزيز، شعب التضحيات والمكارم والقيم وصنّاع التغيير، ‏دعوتي لكم أن تسارعوا إلى استحصال بطاقة الناخب، من أجل مستقبلكم ومستقبل أبنائكم".وأضاف "أصواتكم أمانة لا تهدروها، من يسعى إلى الإصلاح والتغيير للأفضل، عليه العمل على المشاركة الواسعة في الانتخابات، ‏أصواتكم مستقبل العراق".وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم استمرار توزيع بطاقات الناخبين حتى الخامس من تشرين الأول المقبل.