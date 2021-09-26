الحلبوسي يؤكد من أبو ظبي أهمية التواصل والحوار على مستوى البرلمانات

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " اللقاء بحث تعزيز العلاقات البرلمانية والثنائية بين العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتعاون في المجالات كافة".واضاف ان "الحلبوسي أكد أهمية التواصل والحوار على مستوى البرلمانات، وتفعيل لجان الصداقة، ودور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز الأواصر الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين".واشار المكتب الاعلامي الى ان " غباش أكد من جانبه سعي بلاده لتطوير علاقاتها مع العراق ودعم تعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي، وكل ما يسهم في تحقيق أمن واستقرار العراق".