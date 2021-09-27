حزب البارزاني يتحدث عن "التحالفات" ويؤكد: ليس لدينا أي فيتو سياسي

أكد عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، اليوم الاثنين، أن حزبه ليس لديه أي فيتو سياسي تجاه شخصية معينة، فيما اشار الى أنه حتى اللحظة لا يوجد اعلان رسمي عن تحالفات سياسية جديدة معه بل مجرد تفاهمات أولية.



وقال عماد باجلان في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الديمقراطي الكردستاني ليس لديه حتى اللحظة اي تحالفات سياسية رسمية مع قوى سياسية اخرى في بغداد، لكن هنالك تفاهمات سياسية اولية مع العديد من الزعامات والقوى السياسية بشأن النقاط التي عليها تفاهم مشترك ينطلق من تطبيق الدستور وحفظ حقوق جميع المحافظات".

وبين أن "الكرد كمكون اجتماعي وسياسي ليس لديهم اي فيتو سياسي تجاه شخصية معينة لكننا نعمل على اساس الاحتكام الى الدستور وتطبيق مواده في حل المشاكل العالقة بين بغداد والاقليم وايضا العالقة بين بغداد وباقي المحافظات".



واضاف باجلان، ان "الديمقراطي الكردستاني ما زال محافظاً على كيانه وقواعده الجماهيرية، ولا توجد لدينا اي مشاكل حتى حين تم اعتماد الدوائر المتعددة في الانتخابات المقبلة"، لافتا الى أنه "قد يكون هنالك اختلافات بسيطة في عدد المقاعد بزيادة او نقصان بسيط لكنها بمجملها لا تقلل من التفاؤل في زيادة التفاؤل خصوصا ان لدينا مرشحين في خارج اقليم كردستان كبغداد وكركوك ونينوى والفلوجة وكربلاء وغيرها".