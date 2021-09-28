الرئيس اللبناني يتسلم اوراق اعتماد السفير العراقي الجديد

وبحسب بيان لمكتب اعلام رئاسة الجمهورية اللبنانية، فقد حضر تقديم اوراق الاعتماد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، والامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، ومدير عام المراسم في القصر الجمهوري الدكتور نبيل شديد، ومديرة المراسم في وزارة الخارجية السيدة عبير علي".وأقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، لدى وصول السفراء تباعا الى القصر الجمهوري، حيث قدّم كل سفير اوراق اعتماده الى الرئيس عون واعضاء البعثة الدبلوماسية.وفي ما يلي نبذة عن سفير العراق الجديد حيدر شياع غبيشي دليمي البراك:- حائز على اجازة في الادب الانكليزي من كلية الآداب التابعة لجامعة بغداد، واجازة في القانون من كلية القانون التابعة لجامعة بابل.- حائز على ماجيستر في العلاقات الدولية من كلية العلوم السياسية التابعة لجامعة الخزر.- تقلد مناصب ادارية عدة، حيث عين النائب الأول في مجلس الحكم العراقي السابق، قبل ان يعين سفيرا في ديوان وزارة الخارجية العراقية.- عين سفيرا لبلاده لدى جمهورية بلغاريا.- عين رئيسا للدائرة الاعلامية التابعة لوزارة خارجية بلاده، قبل ان يعين سفيرا لدى جمهورية اذربيجان.- عين رئيسا لدائرة افريقيا لدى وزارة خارجية بلاده، قبل ان يعين رئيسا لدائرة التخطيط السياسي لدى الوزارة عينها.- عين سفيرا لبلاده لدى جمهورية كوريا الجنوبية.