بينها تعويض رواتب الموظفين.. الاتحادية توافق على طعن 6 فقرات بالموازنة

أعلنت المحكمة الاتحادية، اليوم الأربعاء، الموافقة على 6 فقرات مطعون بها لصالح الحكومة، فيما ردت 4 فقرات.

وبحسب الوكالة الرسمية، فانه "المحكمة الاتحادية وافقت على طعن الحكومة بإطلاق يد وزير المالية بالموافقة على إضافة تخصيصات مالية لتعويض رواتب الموظفين والعقود والأجور كما جاء في المادة 50/أ".

وأضافت أن "المحكمة وافقت أيضاً على طعن الحكومة برفض فرض ضرائب 15% على الوقود فضلاً عن الموافقة على طعن الحكومة بشأن تكاليف جولات التراخيص النفطية".

وبشأن رفض رقابة اللجنة المالية على توزيع المشاريع في المحافظة، وافقت المحكمة الاتحادية على على طعن الحكومة بخصوص هذا الموضوع".

وتابعت أن "المحكمة الاتحادية وافقت على طعن الحكومة برفض تأسيس صناديق البترودولار من قبل المحافظات وتعدها صلاحية حصرية للحكومة الاتحادية، فيما ردت طعن الحكومة بشأن عدم دستورية رفع أسعار الحنطة والشعير وتعدها دستورية وضمن صلاحيات مجلس النواب".