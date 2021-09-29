وزير الخارجية يلتقي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شاهد أهمية الاهتمام بالقضية الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين التقى رئيس الجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة للدورة الـ (76) عبدالله شاهد، على هامش الدورة الحالية للجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة"، مبينة أن "رئيس الجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة شكر وزير الخارجيَّة على دعم العراق في تسنمه لهذا المنصب، واستعرض الأولويات التي سيعمل على تنفيذها خلال ولايته الحاليّة، في ظل مواجهة التحديات التي تفرضها جائحة كورونا".

وبحسب البيان، أعرب حسين عن "سعادة العراق لتولي عبد الله شاهد منصب رئيس الجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة"، مُشيراً إلى "دعم العراق للأولويات التي استعرضها عبد الله شاهد خلال اللقاء".

وأكد على "ضرورة أنَّ يولي رئيس الجمعيّة العامّة في سلم أولوياته موضوع القضيّة الفلسطينيّة وبما يسهم في إعادة الحقوق المسلوبة إلى الشعب الفلسطينيّ الشقيق".