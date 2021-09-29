بعد بيان السيستاني.. الكاظمي يوجه دعوة للمرشحين والناخبين

وقال الكاظمي في تغريدة له، "تلقينا بمسؤولية كبيرة بيان سماحة المرجع الأعلى، السيد علي السيستاني (دام ظله)، حول الانتخابات بمضامينه الوطنية والإنسانية العالية".وأضاف، "نؤكد التزام مؤسسات الدولة بحماية العملية الانتخابية، وندعو المرشحين إلى الالتزام بالقانون والضوابط، والناخبين إلى المشاركة الواسعة وحُسن الاختيار".وكان السيد السيستاني، قد أصدر بياناً حث فيه على المشاركة الواسعة في الانتخابات، مشدداً على ضرورة آخذ المواطنين العِبَر والدروس من التجارب الماضية وأن يعوا قيمة أصواتهم ودورها المهم في رسم مستقبل البلد.