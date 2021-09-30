الخارجية توضح بشأن اقتحام قوات الشرطة للسفارة العراقية في موسكو

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "بشأن ما تمَّ تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول دخول الشرطة الى مبنى السفارة العراقية في موسكو، فإن المقطع قديم منذ العام 2013 ويتعلق بالمدرسة العراقية هناك".واضاف: "وقد تمَّ التنسيق حينها مع الجهات المعنية هناك وقد وجدنا تعاوناً وتنسيقاً بنحوٍ يؤكد حق العراق بهذا الشأن وعبر سفارة جمهورية العراق وبجهود عالية المستوى وبتنسيق مع الجهات المختصة في موسكو".